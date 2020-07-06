https://news.day.az/society/1251050.html Изменена система СМС-разрешений для водителей
Изменена система СМС-разрешений для водителей
Внесено изменение в систему СМС-разрешений для водителей.
Как передает Day.Az, помимо серийного номера удостоверения личности, при выезде с места жительства на личном транспорте следует указывать государственный регистрационный номер автомобиля.
В этом случае автомобиль будет проверяться на наличие специальных разрешений спецтехникой МВД.
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