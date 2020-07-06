Изменена система СМС-разрешений для водителей

Внесено изменение в систему СМС-разрешений для водителей.

Как передает Day.Az, помимо серийного номера удостоверения личности, при выезде с места жительства на личном транспорте следует указывать государственный регистрационный номер автомобиля.

В этом случае автомобиль будет проверяться на наличие специальных разрешений спецтехникой МВД.