KATV1 прокомментировал проблему с интернетом

"Делать долгосрочные прогнозы о влиянии пандемии на интернет пока рано, однако активное использование видеосервисов уже привело к первым сбоям".

Об этом, как передает Day.Az, АПА сообщили в KATV1.

В компании отметили, что структура трафика в карантинные дни сильно изменилась и компания подготовилась к росту трафика увеличив объемы интернета на 40%.

"Но 9 июля было рекордное количество загрузок на 53%, что привело к проблемам к доступу в интернет у некоторых пользователей. В компании уже приняты меры, которые позволят в дальнейшем избежать проблем при перегрузке оборудования.

Следует понимать, что внешний и внутренний трафики страны тоже влияют на скорость и качество интернета. Зарубежные сайты и приложения, чьи серверы находятся в других странах, считаются внешним трафиком, при доступе к ним интернет-сети внутри страны имеют ограниченную пропускную способность.

Многие наши пользователи перешли на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Офисная работа тоже подразумевает активное использование интернета, однако карантин существенно изменил подход к нему. Например, встречи, которые раньше проводились в кабинетах, сейчас превратились в интернет-конференции. Обучение также ушло на удаленку. Если количество зарубежного трафика увеличивается, то требуется больше времени для передачи и принятия пакета данных. Такая же проблема наблюдается и у пользователей видеоконференций Zoom, т.к. основные сервера компании находятся в Калифорнии. Кроме того, запертыми дома оказались и те люди, чья работа не связана с компьютером. Они активно играют в онлайн-игры, также вырос трафик на мессенджеры и Facebook, онлайн-кинотеатры. Можно предположить, что внимание людей переключилось на Интернет-ресурсы с актуальными новостями.

Общее потребление интернета в Азербайджане выросло на 22%, но при этом офисный и мобильный интернет-трафик упал, т.к. многие используют домашний интернет (Wi-Fi)", - сообщили в компании.