Азербайджанские телеканалы прервали трансляции музыкальных и развлекательных передач

Национальный совет по телевидению и радио распространил заявление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении напоминается что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Пресекая вылазку противника героически погибли четыре, были ранены несколько военнослужащих армии Азербайджана. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен, неся потери.

"Большинство вещательных каналов, действующих на территории страны, немедленно отреагировали на эти события, и приняв во внимание то, что пресекая провокацию противника четыре азербайджанских военнослужащих стали шехидами, немедленно внесли изменения в свои программы передач. Таким образом, они отказались от трансляции развлекательных и музыкальных передач. Некоторые телеканалы, которые в условиях пандемии привлекли к работе часть сотрудников, учитывая технические аспекты, сделали соответствующие изменения в программе на следующий день.

Национальный совет по телевидению и радио поддерживают чуткий подход вещателей к данному вопросу, и рекомендует им в такие дни проявлять большую оперативность.

Желаем армии Азербайджана победы, да упокоит Аллах души погибших за Родину солдат и офицеров!", - говорится в заявлении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.