https://news.day.az/society/1331131.html Работают ли детсады в Баку и ряде других городов?
Работают ли детсады в Баку и ряде других городов?
С пятого апреля временно закрылись детсады в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.
Об этом сказали в понедельник Trend родители детей, передает Day.Az.
По словам родителей, о приостановке работы детсадов им накануне сообщили директора и воспитатели этих дошкольных учреждений.
Напомним, что ранее Оперативный штаб при Кабмине распространил информацию о том, что местным органам исполнительной власти дано указание приостановить с пятого апреля работу детсадов в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе, что подтвердили в ИВ Баку.
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