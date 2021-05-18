Иман Нагиев освобождается от должности председателя Бакинского апелляционного суда

Председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев освобождается от занимаемой должности и назначается судьей Верховного Суда.

Как сообщает Day.Az, ответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.