https://news.day.az/society/1343666.html Иман Нагиев освобождается от должности председателя Бакинского апелляционного суда
Иман Нагиев освобождается от должности председателя Бакинского апелляционного суда
Председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев освобождается от занимаемой должности и назначается судьей Верховного Суда.
Как сообщает Day.Az, ответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре