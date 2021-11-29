Обнародована численность населения Сумгайыта

Обнародована численность населения города Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Сумгайытском городском отделе Госкомстата сообщили, что на 1 октября 2021 года население города Сумгайыт составило 347 тыс. человек.

Согласно этим показателям, в Сумгайыте проживает 309,7 тыс. человек, в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев - 23,6 тыс. человек, в поселке Джорат - 13,7 тыс. человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года население увеличилось на 800 человек (0,2%).