https://news.day.az/society/1409515.html Обнародована численность населения Сумгайыта
Обнародована численность населения Сумгайыта
Обнародована численность населения города Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Сумгайытском городском отделе Госкомстата сообщили, что на 1 октября 2021 года население города Сумгайыт составило 347 тыс. человек.
Согласно этим показателям, в Сумгайыте проживает 309,7 тыс. человек, в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев - 23,6 тыс. человек, в поселке Джорат - 13,7 тыс. человек.
По сравнению с соответствующим периодом 2020 года население увеличилось на 800 человек (0,2%).
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