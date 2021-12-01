Некоторые лица пытаются использовать крушение вертолета в политических целях

Некоторые лица пытаются использовать крушение военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана в политических целях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев, находящийся с визитом в Киеве.

"От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения вертолета Mи-17 Государственной пограничной службы, выполнявшего учебный полет, желаю выздоровления раненым", - сказал Алиев.

Генпрокурор отметил, что по факту крушения военного вертолета возбуждено уголовное дело.

"По поручению Президента Ильхама Алиева уголовное дело будет всесторонне расследовано. Все причины произошедшего будут установлены. Общественность Азербайджана будет проинформирована о ходе расследования", - сказал Алиев.

Генпрокурор с сожалением отметил, что некоторые лица пытаются использовать произошедшее в политических целях, распространяя необоснованные слухи.

"Подчеркиваю, что в отношении этих лиц будут приняты самые жесткие меры, предусмотренные законодательством Азербайджана. Недопустимо использовать эту трагедию в политических целях", - сказал Алиев.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.