ГЭЦ обратился к абитуриентам

Государственный экзаменационный центр обратился к учащимся и абитуриентам в связи с выпускными экзаменами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заведующий сектором по работе с прессой и электронным коммуникациям ГЭЦ Ханлар Ханларзаде призвал абитуриентов обратить внимание на дату и график экзаменов: "Иногда учащиеся, абитуриенты живут в одном районе, учатся в школе, расположенной в другом районе. Они будут сдавать экзамены в день, которая определена для района, в котором находится школа. Конкретное место мы сообщим за неделю до экзаменов".