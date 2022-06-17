Когда в Азербайджане отменят COVID-паспорта?

"В настоящее время режим ужесточенного карантина в некоторых странах смягчается. В Азербайджане уже отменен масочный режим. Что касается COVID-паспорта, то ВОЗ дала указание, что количество привитых в стране должно составлять 70 процентов".

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "İş vaxtı" на телеканале "ARB24" заявил врач Закир Гулиев.

Эксперт добавил, что 70 процентов населения Азербайджана вскоре будут вакцинированы: "Процесс отмены COVID-паспортов будет происходить по мере приближения к желаемым цифрам".