В Азербайджане будут обучаться 40 студентов из 36 стран ОИС и Движения неприсоединения

Завершился процесс отбора кандидатов на 2022-2023 учебный год по программам образовательного гранта, предоставляющего возможность иностранным студентам учиться в вузах Азербайджана за государственный счет.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации МИД и Министерства науки и образования.

По итогам отбора в вузах Азербайджана будут обучаться 20 студентов из 18 стран ОИС и 20 студентов из 18 стран- членов Движения неприсоединения.

В основном, они будут учиться в Азербайджанском медицинском университете, Университете ADA, Университете "Хазар", всего в 11 вузах Азербайджана.