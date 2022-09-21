https://news.day.az/society/1497257.html В Азербайджане будут обучаться 40 студентов из 36 стран ОИС и Движения неприсоединения
В Азербайджане будут обучаться 40 студентов из 36 стран ОИС и Движения неприсоединения
Завершился процесс отбора кандидатов на 2022-2023 учебный год по программам образовательного гранта, предоставляющего возможность иностранным студентам учиться в вузах Азербайджана за государственный счет.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации МИД и Министерства науки и образования.
По итогам отбора в вузах Азербайджана будут обучаться 20 студентов из 18 стран ОИС и 20 студентов из 18 стран- членов Движения неприсоединения.
В основном, они будут учиться в Азербайджанском медицинском университете, Университете ADA, Университете "Хазар", всего в 11 вузах Азербайджана.
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