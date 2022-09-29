В Баку на улице убит 50-летний мужчина

50-летний мужчина был убит на улице в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в прокуратуре Хазарского района.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных органами прокуратуры и полиции, тяжкое преступление, совершенное в Хазарском районе столицы, было раскрыто по "горячим следам".

Так, 29 сентября около 03:00 в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела жителя поселка Бузовна Валеха Гадашова (1972 г.р.) со следами телесных повреждений.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что племянник погибшего Шахин Гадашов (1989 г.р.) убил В.Гадашова, нанеся ему ножевые ранения во время ссоры на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК.

Шахин Гадашов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.

Следственные мероприятия продолжаются.