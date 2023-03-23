https://news.day.az/society/1549030.html Огтая Алиева проводили в последний путь - ФОТО
Огтая Алиева проводили в последний путь - ФОТО
В Баку прошла церемония прощания с заслуженным работником культуры, генеральным директором SOY Production, режиссером, телепродюсером Огтаем Алиевым, передает Day.Az.
Огтай Алиев погиб вчера на 55-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.
Церемония прощания с ним прошла в доме, где он жил. Проводить в последний путь Огтая Алиева пришли его коллеги, известные деятели культуры и искусства.
Огтай Алиев будет похоронен сегодня на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.
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