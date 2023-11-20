В этих районах Баку не будет газа

С целью переноса регулятора давления газа и газопровода в связи с благоустройством улицы Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе Баку, а также подсоединения к сети газовой линии, проложенной к жилому дому на пересечении улиц Касума Исмайылова и Промысловой в поселке Гарачухур Сураханского района столицы, с 10:00 20 ноября до завершения работ планируется приостановить подачу газа в газопровод среднего давления "Шуша" и газопровод "Ахмедли".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ПО "Азеригаз", на время проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение жилого района Аг шехер, улиц Мехди Мехдизаде, Сабита Оруджова, частично - проспектов Ходжалы и Бабека Хатаинского района, а также поселка Гарачухур Сураханского района.

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