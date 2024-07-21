https://news.day.az/society/1676367.html На ведущей в аэропорт дороге произошли два крупных ДТП
На ведущей в аэропорт дороге произошли два крупных ДТП
На шоссе, ведущем в аэропорт, произошли два крупных ДТП.
Об этом Day.Az сообщили очевидцы.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. В результате столкновений образовалась пробка.
О пострадавших не сообщается.
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