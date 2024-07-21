На ведущей в аэропорт дороге произошли два крупных ДТП

На шоссе, ведущем в аэропорт, произошли два крупных ДТП. 

Об этом Day.Az сообщили очевидцы. 

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. В результате столкновений образовалась пробка.

О пострадавших не сообщается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!