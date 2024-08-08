В туристическом комплексе в Масаллы произошел пожар - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в зоне отдыха в селе Гериблер Масаллинского района.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Было установлено, что пожар произошел в коттедже, расположенном на территории зоны отдыха, и существует высокий риск перехода пламени в лесную зону.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар удалось потушить за короткое время, предотвращено распространение огня на прилегающие территории.
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