В туристическом комплексе в Масаллы произошел пожар

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в зоне отдыха в селе Гериблер Масаллинского района.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Было установлено, что пожар произошел в коттедже, расположенном на территории зоны отдыха, и существует высокий риск перехода пламени в лесную зону.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар удалось потушить за короткое время, предотвращено распространение огня на прилегающие территории.

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