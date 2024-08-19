https://news.day.az/society/1682871.html В Баку доставлена первая партия новых электробусов
В Баку доставлена первая партия новых электробусов
В рамках сотрудничества с китайской компанией BYD в Баку начался процесс поставки автобусов с электродвигателями. Первая партия электробусов уже прибыла в Баку
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
"В рамках сотрудничества с китайской компанией BYD планируется закупить, доставить в Баку и ввести в эксплуатацию в общей сложности 160 новых автобусов с электродвигателями", - говорится в сообщении.
Отметим, к 31 октября 2024 года планируется вывести автобусы на маршрутные линии в Баку.
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