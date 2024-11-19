https://news.day.az/society/1708629.html

В Азербайджане пропал гражданин Ирана

В Масаллы пропал гражданин Ирана. Day.Az со ссылкой на Yenisabah.az сообщает, что гражданин Ирана Пурджафар Маджид, 1985 года рождения, торговавший сухофруктами в селе Туркоба Масаллинского района, оставил свой паспорт и мобильный телефон в магазине, где он работал два дня. После этого он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.