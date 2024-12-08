К сведению водителей!

На некоторых автомагистралях Азербайджана 9 декабря ожидается снижение дальности видимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, из-за туманной погоды в основном в горных и предгорных районах, на отдельных участках автомагистралей дальность видимости может снизиться до 700-1000 метров.