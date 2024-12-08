https://news.day.az/society/1713678.html К сведению водителей! - 9 декабря... На некоторых автомагистралях Азербайджана 9 декабря ожидается снижение дальности видимости.
К сведению водителей! - 9 декабря...
На некоторых автомагистралях Азербайджана 9 декабря ожидается снижение дальности видимости.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, из-за туманной погоды в основном в горных и предгорных районах, на отдельных участках автомагистралей дальность видимости может снизиться до 700-1000 метров.
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