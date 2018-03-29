В Баку пройдет показ фильмов в связи с Днем геноцида азербайджанцев

30 марта в 19:00 в Киноцентре Низами пройдет церемония, посвященная самой трагической странице азербайджанской истории - 100-летию геноцида азербайджанцев в 1918 году. Об этом говорится в четверг в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана, которое является организатором мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии будут показаны документальные фильмы режиссеров Алекпера Мурадова и Замина Мамедова, рассказывающие о преступлениях, совершенных армянскими дашнаками против азербайджанского народа.

Отметим, что указом "О геноциде азербайджанцев", подписанным 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

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