В день президентских выборов в Азербайджане скорая помощь будет работать в усиленном режиме

В день президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме. Об этом на состоявшейся в четверг пресс-конференции сообщил главврач Бакстанции Рауф Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главврач добавил, что все работники скорой помощи будут на работе: "Они будут оперативно и быстро отвечать на каждый вызов".

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

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