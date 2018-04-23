В Азербайджане произошло землетрясение

23 апреля 2018 18:34

В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщил в понедельник Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук, подземные толчки были зарегистрированы в 17:08 по местному времени, передает Day.Az.

Сила подземных толчков составила 3.1 балла. Землетрясение произошло на глубине 29 километров.

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