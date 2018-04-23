В Азербайджане произошло землетрясение
23 апреля 2018 18:34 58
В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщил в понедельник Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук, подземные толчки были зарегистрированы в 17:08 по местному времени, передает Day.Az.
Сила подземных толчков составила 3.1 балла. Землетрясение произошло на глубине 29 километров.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:39 1 085
Еще одна партия вагонов для бакинского метро
14:51 17