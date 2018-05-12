Самый титулованный футболист в истории пропустит чемпионат мира

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Дани Алвес пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года из-за травмы. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист получил травму крестообразных связок колена во время финального матча Кубка Франции с клубом "Лез Эрбье", который завершился победой парижан со счетом 2:0. На восстановление Алвесу может потребоваться около полугода.

Кубок Франции стал для бразильца 38-м трофеем в карьере. В марте, после победы в Кубке лиги, он стал самым титулованным футболистом в истории. Он обошел британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.

В составе сборной Бразилии Алвес дебютировал в 2006 году. С того момента он сыграл в 107 матчах.

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