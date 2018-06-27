Аргентинский комментатор расплакался после победного гола своей сборной - ВИДЕО

27 июня 2018 17:57

Аргентинский комментатор Пабло Жиральт не смог сдержать эмоций после гола Маркоса Рохо в ворота нигерийцев, который вывел вице-чемпионов в 1/8 финала, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Напомним, вчера сборная Аргентины на 86-й минуте вырвала путёвку в плей-офф чемпионата мира. В первой стадии она встретится 30 июня в Казани с Францией.

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Аргентинский комментатор расплакался после победного гола своей сборной

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