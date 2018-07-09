Бывший защитник «Галатасарая» арестован по подозрению в поджоге

Бывший защитник английского "Арсенала" и турецкого "Галатасарая" Эммануэль Эбуэ арестован за поджог жилого дома в Лондоне. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, поводом для ареста футболиста послужило то, что он находился рядом с горящим домом, и поведение Эбуэ казалось странным.

Поджог произошел 30 июня в лондонском районе Энфилд.

В декабре 2017 года защитник дал интервью, где признался, что после развода жена отсудила все имущество. Также футболист добавил, что был близок к суициду.

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