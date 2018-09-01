Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе - ВИДЕО
Ямайский спринтер Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе в составе команды "Сентрал Кост Маринерс" в матче с "Сентрал Кост Селект". Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN UK.
Болт вышел на замену на 72-й минуте встречи при счете 6:0 в пользу своего клуба. Ямаец не сумел забить, хотя имел для этого два момента, но однажды не обработал мяч, а во втором случае не успел замкнуть прострел партнера. "Маринерс" выиграли со счетом 6:1, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Ямаец присоединился к австралийскому клубу в середине июля. До этого он неоднократно пытался начать футбольную карьеру, но не мог найти себе команду.
Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Ямаец завершил легкоатлетическую карьеру после чемпионата мира 2017 года.
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