Александр Емельяненко назвал фаворита боя Нурмагомедов — Макгрегор

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненкоподелился мнением о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, передает "Пятый канал".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Емельяненко-младший считает, что его соотечественник является фаворитом.

"Я думаю, что в этом бою фаворит Хабиб. Он сильнее, он выиграет, он побьет... Конор хорошо двигается, но физически он уступает Хабибу. Также функционально и выносливо. Я за Хабиба", - сказал Емельяненко.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

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