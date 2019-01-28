Португальская «Бенфика» выиграла матч со счетом 32:0 - ВИДЕО
28 января 2019 10:35 203
Женская футбольная команда "Бенфика" во втором дивизионе Португалии уничтожает соперников с безумным счетом. В сезоне разница забитых и пропущенных мячей стала потрясающей - 293:0, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Для этого футболисткам понадобилось всего лишь 16 туров чемпионата.
За день до этого, команда со счетом 32:0 разгромила "Каса до Пово де Пего", установив национальный рекорд в женском футболе.
В интернете уже пошутили: "Самая безопасная профессия в мире - работать голкипером в женской "Бенфике".
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