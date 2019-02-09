Мейвезер может подписать с UFC миллиардный контракт

Американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер заявил, что мог бы подписать миллиардныйконтракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), если бы сказал о своем желании драться в октагоне президенту организации Дане Уайту. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Я могу прямо сейчас пойти в UFC. Три или четыре боя, сделка на миллиард. Оставалось только захотеть этого", - приводит слова бывшего спортсмена TMZ.

Мейвезер также признался, что сейчас у него нет нужды в таких деньгах.

"Буду честен, у меня замечательная жизнь. Разумная инвестиция. Я каждый месяц могу покупать себе все, что захочу", - добавил он.