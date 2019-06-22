Футболист-любитель Аарон Пол Уик из британского "Кингc Линн" получил тюремный срок за атаку на судью во время матча. Об этом сообщает Lynn News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британец проведет за решеткой ближайшие 20 месяцев. В местной футбольной ассоциации рассчитывают, что пример Уика станет предупреждением для остальных спортсменов.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года во время матча между "Хорсфорд Юнайтед" и "Фелтуелл Юнайтед". Уик, защищавший ворота "Хорсфорда" напал на рефери встречи Карла Смита. Судья потерял сознание от удара футболиста.

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