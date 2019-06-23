https://news.day.az/sport/1131592.html Игрок сборной Венесуэлы поставил рекорд в матче Кубка Америки
Игрок сборной Венесуэлы поставил рекорд в матче Кубка Америки
Полузащитник сборной Венесуэлы Дарвин Мачис поставил рекорд во время матча третьего тура Кубка Америки. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Венесуэльские футболисты сыграли с национальной командой Боливии, обыграв ее со счетом 3:1.
По информации Opta, хавбек открыл счет встречи уже на 75 секунде, что сделало его автором самого быстрого гола турнира в 21 веке.
До Мачиса самым быстрым голом отличился полузащитник Коста-Рики Хоан Венегас, забивший мяч в ворота сборной Колумбии на 88 секунде в 2016 году.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре