Полузащитник сборной Венесуэлы Дарвин Мачис поставил рекорд во время матча третьего тура Кубка Америки. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Венесуэльские футболисты сыграли с национальной командой Боливии, обыграв ее со счетом 3:1.

По информации Opta, хавбек открыл счет встречи уже на 75 секунде, что сделало его автором самого быстрого гола турнира в 21 веке.

До Мачиса самым быстрым голом отличился полузащитник Коста-Рики Хоан Венегас, забивший мяч в ворота сборной Колумбии на 88 секунде в 2016 году.

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