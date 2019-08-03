Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за "Фламенго", опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле. 34-летний бразилец восстанавливается после травмы лодыжки и не может ходить, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Правда в том, что жизнь не дает нам времени на траур. Всегда есть способ двигаться дальше, и мы должны его найти. Потому что он находится за большими трудностями, которые являются лучшими учителями!" - написал Диего в Twitter.

В составе "Фламенго" 34-летний футболист выступает с 2016 года. До этого он защищал цвета таких клубов, как мадридский "Атлетико", турецкий "Фенербахче", туринский "Ювентус", немецкие "Вольфсбург" и "Вердер", португальский "Порту", бразильский "Сантос".

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