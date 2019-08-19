Нападающий "Барселоны" Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, сообщает AS. Процесс восстановления вынудил аргентинца пропустить предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Уже сегодня, 19 августа, Месси приступит к полноценным тренировкам с одноклубниками. Лионель мог сыграть уже с "Атлетиком", но главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не рисковать здоровьем футболиста. В матче второго тура лиги с "Бетисом" не сможет играть из-за травмы другой форвард команды - Луис Суарес.

В прошедшем сезоне Месси провёл 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. Он является десятикратным чемпионом Испании.

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