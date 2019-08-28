Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт принял участие в презентации новой формы французского футбольного клуба "Марсель", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Новый комплект формы "Марселя" приурочен к 120-летию клуба. Болт сфотографировался с футболкой, на которой было написано 9'58 - рекордное время Болта на стометровке. Также в презентации принял участие экс-игрок клуба Джибриль Сиссе.

Болт завершил карьеру в легкой атлетике после чемпионата мира-2017 в Лондоне. Ямаец неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. В октябре 2018 года рекордсмен мира забил два мяча в товарищеском матче в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс". Позднее клуб предложил спортсмену контракт, но стороны не пришли к соглашению, и в январе Болт заявил об уходе из футбола.

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