https://news.day.az/sport/1158080.html Александр Емельяненко приостановил переход в кулачные бои
Александр Емельяненко приостановил переход в кулачные бои
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял решение приостановить переход в организацию кулачных боев Bare Knuckle FC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду российского спортсмена, передает Day.Az.
Ожидалось, что Емельяненко подпишет контракт с промоушеном, как только получит визу США.
По информации источника, это может быть связано с предстоящим боем по правилам бокса с тяжелоатлетом и стронгменом Михаилом Кокляевым. Встреча спортсменов пройдет 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене" в 19:00.
Всего на счету 38-летнего спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья.
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