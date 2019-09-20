Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял решение приостановить переход в организацию кулачных боев Bare Knuckle FC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду российского спортсмена, передает Day.Az.

Ожидалось, что Емельяненко подпишет контракт с промоушеном, как только получит визу США.

По информации источника, это может быть связано с предстоящим боем по правилам бокса с тяжелоатлетом и стронгменом Михаилом Кокляевым. Встреча спортсменов пройдет 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене" в 19:00.

Всего на счету 38-летнего спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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