Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мэйвезер готов провести боксерский поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что в августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Флойд Мейвезер нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге.

"Я готов провести бой. Могу заняться его организацией. Поединок пройдет по правилам бокса. Это будет моя игра. Он первый заговорил о встрече со мной. Значит, пусть приходит в мой мир.

Слышал его интервью. Он сказал, что я не смог нокаутировать Макгрегора, а ему удалось отправить ирландца в нокдаун. Верно? Окей, приходи, и я уложу тебя спать", - приводит слова американца ESPN.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Также недавно сообщалось, что Мейвезер вновь рвется на ринг, чтобы провести бой-реванш с Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошел в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча.

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