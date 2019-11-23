Поединок по правилам бокса между американцем Флойдом Мэйуэзером и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым может пройти в январе 2020 года в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в Instagram менеджер россиянина Али Абдельазиз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также менеджер отмечает, что переговоры по изначально запланированному бою затягиваются.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года, когда победил американцу Эла Яквинту решением судей, и дважды защищал пояс - в октябре прошлого года выиграл у ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде, в сентябре нынешнего года - у американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

42-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер проводил поединки по правилам бокса с японским кикбоксером Тэнсином Насукавой и ирландцем Конором Макгрегором. В пятницу американец заявил, что возобновит карьеру в 2020 году.