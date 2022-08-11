Азербайджан в первой пятерке стран по количеству медалей на Исламиаде в Конье

Количество медалей азербайджанских спортсменов на Исламиаде в Конье достигло 13.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, у Азербайджана по пять золотых и серебряных медалей и три бронзовых медали.

Таким образом, Азербайджан в числе 56 стран-участниц Исламиады занимает по количеству медалей пятую позицию.

В первой пятерке Турция, Иран, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.