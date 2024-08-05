Париж-2024: Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

Парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни в Париже за то, что она не ночевала на ее территории.

Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета Marca.

Сообщается, что поведение пловчихи было расценено как неподобающее и мешающее атмосфере в коллективе сборной Парагвая.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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