"Победа далась совсем непросто"

"Победа в каждой игре очень важна".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшемся после игры с "Габалой", заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 2:0 в 1/8 финала Кубка Азербайджана:

"Было важно победить. Мы рады, что нам это удалось. Это было совсем непросто. Перед нами была команда, которая очень хорошо защищалась и проводила опасные контратаки. Поздравляю наших игроков с выходом в следующий раунд. Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые проделали долгий путь и пришли поддержать нас в такую ​​погоду".

Гурбан Гурбанов также рассказал о матче, который состоится 7 декабря в рамках XVI тура Премьер-лиги Мисли:

"Мы больше думаем о своей игре, хорошо готовим игроков к предстоящему матчу. "Сабах" всегда хотел победить. Наши игры с ними были интересными".

Главный тренер "Карабаха" заявил, что на выездной матч против шведского клуба "Эльфсборг" 12 декабря в рамках VI тура Лиги Европы УЕФА они отправятся за победой:

"Игра против "Эльфсборга" будет для нас важной. Мы стараемся добиться необходимого результата в любом турнире. По этой причине очень важно побеждать в каждом матче. Мы хотим уйти с поля победителями и в игре с "Эльфсборгом". Каждая победа дает нам дополнительный еврокубковый опыт. Мы будем серьезно готовиться к этому матчу".