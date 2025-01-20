Месси дал прогноз на свое участие на ЧМ-2026

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси оптимистично оценил свои шансы на участие на чемпионате мира 2026 года в США.

"Чемпионат мира? Год только начинается, я начинаю его с большим желанием и воодушевлением. Надеюсь, буду хорошо себя чувствовать и смогу хорошо провести предсезонку", - сказал Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси перебрался в "Интер Майами", который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября "Интер Майами" в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил "Атланте Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило "Интер Майами" выйти в следующий раунд.