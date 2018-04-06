Марио Балотелли пожаловался на расизм в Италии

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли оценил проблему расизма в Италии.

"На некоторых стадионах люди кричали мне: "Черных итальянцев не бывает", несмотря на то, что я доказываю обратное. И хотя я итальянец, родившийся и выросший в Италии, по закону я становлюсь им только в 18 лет. Это неправильно, и, возможно, поэтому в наши дни некоторые люди видят в темнокожем человека более низкого качества, помеху на командной фотографии. Думаю, будь я белым, у меня было бы меньше проблем. Возможно, отчасти я сам виноват в своих проблемах и временами вел себя не лучшим образом, но, будь я белым, простили бы меня быстрее? Абсолютно точно - да", - цитирует Балотелли Football Italia со ссылкой на So Foot.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, он добавил, что Италия не расистская страна, но в ней есть расисты.

"Возможность изменить это - в руках следующего поколения, и мы должны учить своих детей, что все люди равны, несмотря на внешние различия", - отметил футболист.

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