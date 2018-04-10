Емельяненко-младший узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, представляющий клуб "Ахмат", проведет следующий поединок против бразильского спортсмена Габриеля Гонзаги на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге 5 мая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Исполнительный директор RCC Boxing Алексей Титов отметил, что российский тяжеловес подпишет соглашение на четыре боя. Емельяненко-младший также будет иметь возможность провести два поединка в лиге "Ахмат".

В бою 4 марта 36-летний россиянин победил поляка Симона Байора на турнире "Битва на Волге 3" в Тольятти. Емельяненко хватило трех минут, чтобы отправить соперника в нокаут.

Для Емельяненко победа над Байором стала третьей досрочной после его освобождения из тюрьмы. Спортсмен отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой.

В активе бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гонзаги 17 побед и 11 поражений. В 2007 году в бою за титул чемпиона UFC бразилец уступил американцу Рэнди Кутюру.

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