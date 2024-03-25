У самолета со 184 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У самолета авиакомпании Southwest Airlines отказал двигатель во время полета. Об этом пишет портал AeroInside, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Форт-Лодердейла (Флорида) в Хьюстон (Техас), 22 марта. В момент инцидента на борту Boeing 737-800 находились 184 пассажира.

По данным источника, правый двигатель самолета перестал работать практически сразу после его вылета. Пилоты сообщили диспетчерам о неисправности и прекратили набор высоты.

В результате воздушное судно экстренно вернулось в аэропорт Флориды спустя 16 минут после начала рейса. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После приземления лайнер встретили аварийные службы.

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