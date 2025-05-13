Женщина, ошпаренная кипятком в самолете, подала иск против авиакомпании

В США местная жительница подала гражданский иск на авиакомпанию Delta Air: как утверждает заявительница, во время полета она получила ужасные ожоги по вине экипажа компании, и первую помощь ей никто не оказал.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошел 19 августа 2024 года на борту самолета, выполнявшего рейс из Детройта (США) в Амстердам (Нидерланды). Как утверждает потерпевшая Кимберли Хики, во время раздачи питания стюард поставил на ее столик чашку с кипятком. Она соскользнула и опрокинулась женщине на ноги, ошпарив ей низ живота и бедра.

Далее, по словам Хики, бортпроводники просто проигнорировали ее травмы. Женщина отметила, что ожидала, что они поищут среди пассажиров врача, или свяжутся по спутниковому телефону с медслужбой, чтобы попросить совета.

Женщина была разочарована, что осталась без помощи. Когда она пожаловалась на ситуацию сотрудникам авиакомпании в аэропорте пункта назначения, ей якобы ответили, что такие случаи происходят регулярно.

Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. В медцентре ей диагностировали ожоги второй и третьей степеней. Она долгое время лечилась в ожоговом центре и не могла вести привычную жизнь. Оправившись после инцидента, она пошла искать справедливость в суде.