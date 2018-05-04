10 немыслимых запретов СССР: чего нельзя было делать - ВИДЕО
4 мая 2018 00:32 80
Нельзя - было очень весомым словом в СССР. На практике это означало, что действие или предмет либо преследовались по закону, либо были практически недоступными рядовому гражданину. Под запрет попадали совершенно разные вещи. Некоторые были опасны, некоторые не вязались с доктриной партии, а некоторые сейчас просто вводят в недоумение.
Даже при всех несомненных плюсах эпохи, таких как образование, социальные обязательства государства и так далее, многие вещи очень сильно ограничивали развитие общества и взгляды людей. Day.Az со ссылкой на Trendymen представляет 10 странных запретов, которые еще 40 лет назад были синонимом слова Нельзя.
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