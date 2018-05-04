10 немыслимых запретов СССР: чего нельзя было делать - ВИДЕО

4 мая 2018 00:32

Нельзя - было очень весомым словом в СССР. На практике это означало, что действие или предмет либо преследовались по закону, либо были практически недоступными рядовому гражданину. Под запрет попадали совершенно разные вещи. Некоторые были опасны, некоторые не вязались с доктриной партии, а некоторые сейчас просто вводят в недоумение.

Даже при всех несомненных плюсах эпохи, таких как образование, социальные обязательства государства и так далее, многие вещи очень сильно ограничивали развитие общества и взгляды людей. Day.Az со ссылкой на Trendymen представляет 10 странных запретов, которые еще 40 лет назад были синонимом слова Нельзя.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Нажмите на видео для просмотра:
10 немыслимых запретов СССР: чего нельзя было делать

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az