Папский Lamborghini продали в пять раз дороже обычного - ФОТО

Единственный в своем роде Lamborghini Huracan, декорированный в цвета флага Ватикана и подаренный папе римскому Франциску, продали на торгах аукционного дома Sotheby's за 809 375 евро. При этом обычный Huracan стоит в пять раз дешевле - 168 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вырученные от продажи суперкара средства понтифик направит на благотворительность. В частности, их передадут на восстановление христианских сообществ и церквей в Ираке, помощь женщинам-мигрантам и медицинскую помощь жителям Африки.

Белый Lamborghini Huracan доставили к месту постоянной резиденции папы римского - ватиканской гостинице "Дом Святой Марты" - в ноябре прошлого года. Франциск благословил автомобиль и оставил на крышке багажного отсека автограф.

Заднеприводная модификация купе оснащена 5,2-литровым атмосферным V10, который выдает 580 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента) и сочетается с семиступенчатым "роботом". С места до "сотни" Huracan способен разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость - 320 километров в час.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook