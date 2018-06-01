Медики научились предсказывать развитие кариеса

Медики и физики из России и Австралии обнаружили в ротовой полости человека вещества, свидетельствующие о первых признаках развития кариеса, и выяснили, как его можно предотвратить. Об этом говорится в статье, опубликованной в EPMA Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сформируем ряд практических рекомендаций и алгоритмов для практикующих стоматологов по проведению лечебно-профилактических мероприятий на ранних стадиях развития кариеса, когда кариозный процесс, разрушение эмали, только начинается", - заявил Павел Середин, физик из Воронежского государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Как объясняют ученые, кариес появляется из-за размножения нескольких штаммов стрептококка Streptococcus mutans и других бактерий, выделяющих кислоту в слюну и на поверхность зубов.

Из-за повышения кислотности слюна постепенно разъедает "цемент", склеивающий зерна эмали, в результате появляются микротрещины, в которых поселяются новые колонии бактерий. Это ускоряет процесс разрушения зуба и приводит к формированию кариозной полости.

Середин и его коллеги научились довольно точно предсказывать вероятность развития кариеса, обратив внимание на то, что появление кариозной инфекции заметным образом меняет химический состав слюны.

Для проверки этой идеи они собрали группу из трех десятков студентов и аспирантов университета, часть из которых страдали от кариеса, и попросили их сдать образцы слюны и пройти обследование у стоматолога. Каждый образец ученые просветили при помощи ускорителя частиц, чтобы получить их спектр и понять, какие молекулы содержатся в слюне.

Оказалось, что с появлением вредных разновидностей стрептококков в слюне заметно сокращается концентрация неорганических соединений, в том числе ионов кальция, необходимых для починки микротрещин, и повышается доля жиров, эфиров и другой органики.

Эти изменения, предположили ученые, могут способствовать развитию кариеса, а на первых этапах даже служить его главной причиной.

Руководствуясь этой идеей, российские ученые создали препараты, которые нормализуют химический состав слюны, и разработали биоматериал, идентичный здоровой эмали. И то и другое можно применять для борьбы с кариесом на первых стадиях его развития, не прибегая к болезненным стоматологическим процедурам, заключают ученые.

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