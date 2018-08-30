NASA показала жуткое лицо глобального потепления

Цунами, ураганы и другие экстремальные погодные условия являются одними из многочисленных признаков изменения климата Земли. NASA показала общую шокирующую визуализацию глобального потепления планеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на картинке ученые воссоздали карту распространения в атмосфере Земли мельчайших частиц и жидких капель, известных как аэрозоли. Даже если воздух кажется чистым, в организм человека проникают миллионы таких частиц с каждым вдохом.



Визуализация аэрозолей в атмосфере

Эти вещества можно найти в атмосфере над океанами, пустынями, горами, льдами, лесами и каждой экосистемой между ними. Земные спутники НАСА, такие как "Терра", "Аква", "Аура" и Suomi NPP, также видят их, только с перспективы в сотни километров над поверхностью планеты.

Ужасающее количество аэрозолей на картинке было зафиксировано лишь в один день - 23 августа. Большая их часть формируется из пыли, вулканического пепла и других источников. В этом году они особенно насытили атмосферу Земли из-за пожаров в Калифорнии, Британской Колумбии и южной части Африки.

Аэрозольные вихри морской соли, которая попадает в воздух вместе с морскими брызгами во время шторма, показаны синим цветом. Частицы черного углерода, обозначенные красным, относятся к числу частиц, испускаемых пожарами, транспортными средствами и промышленными предприятиями. Частицы, классифицированные как пыль, окрашены фиолетовым.

В этом году по всему миру ученые зафиксировали 118 рекордных данных о температуре, а лесные пожары опустошили не только Северную Америку, но и Грецию и другие регионы. Все это влияет на рост углекислого газа в атмосфере, создающий парниковый эффект, повышающий температуру и заставляющий таять ледники и вечную мерзлоту.

Напомним, что солнечная активность усилит эффект глобального потепления, а из-за глобального потепления самолеты не смогут взлетать.

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