Ученые назвали самую полезную для здоровья рыбу - ВИДЕО

Красноярские ученые заявили, что самой полезной для здоровья рыбой можно считать боганидского гольца. Со специалистами согласились в Росрыболовстве.

Так, боганидский голец обитает в озерах Сибири и богат полезными микроэлементами, в том числе омега-3. К сожалению, такая рыба недоступна массовому потребителю из-за того, что таких особей немного, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Впрочем, по мнению специалистов, не уступают гольцам в полезности и другие виды. Например, сардина иваси.

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