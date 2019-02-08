Студент во Франции купил PlayStation 4 за 9 евро гениальным обманом

19-летний француз по имени Адель (Adel) попытался обхитрить систему касс в супермаркете и купить PlayStation 4 по цене фруктов. Система оказалась хитрее и подарила парню четыре месяца тюрьмы условно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Stopgame, грандиозная афера Аделя выглядела так: Он взял PlayStation 4 с полки в супермаркете, пошёл в секцию с фруктами, взвесил там консоль, напечатал ценник и налепил его на коробку. Затем отправился на кассы самообслуживания и купил PlayStation 4 по цене пакета, в котором находится около трёх килограммов фруктов.

Обычная цена PlayStation 4 во Франции составляет около 340 евро, однако Адель купил её чуть меньше чем за 10 евро. После этого парень перепродал консоль за 100 евро и на вырученные деньги приобрёл билет на поезд до дома. Буквально на следующий день он вернулся и попытался снова купить PlayStation 4 по цене пакета с фруктами, но его задержала полиция.

Адель не появился на слушании по своему делу. Суд приговорил его к четырём месяцам тюрьмы условно: ему придётся отбывать этот срок, если он совершит второй серьёзный проступок в ближайшие годы.